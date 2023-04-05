خالد عمر: الاتفاق السياسي النهائي سيصبح جاهزاً للتوقيع في أقرب فرصة ممكنة

الخرطوم: السوداني

قال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، المهندس خالد عمر يوسف، إنه انعقد بالقصر الجمهوري ظهر اليوم، اجتماع للجنة صياغة الاتفاق النهائي بحضور ممثلي القوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري والقوات المسلحة والدعم السريع.

وأوضح خالد أن الاجتماع استلم الملاحظات التي جاءت من المكونات العسكرية والمدنية، وقامت اللجنة بإدخالها ضمن مسودة النص النهائي للاتفاق، وستقوم برفعها للآلية السياسية التي شكّلتها القوى الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، مضيفاً: “ليصبح بذلك نص الاتفاق النهائي جاهزاً في انتظار فراغ اللجان الفنية المكونة من القوات المسلحة والدعم السريع، والتي تعمل بجد على إكمال تفاصيل جداول المراحل الأربع لعملية الإصلاح والدمج والتحديث، ليكون الاتفاق السياسي النهائي جاهزاً للتوقيع في أقرب فرصة ممكنة”.