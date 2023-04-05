حملات إزالة كبرى من جهاز حماية أراضي الخرطوم بحري

الخرطوم: السوداني

نفذ جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات فرع الخرطوم بحري أمس حملة كبرى استهدفت إزالة المخالفات الهندسية والتعديات على الشارع العام والظواهر السالبة بالطلمبتين بوحدة الحلفاية. وأوضح مدير جهاز الحماية، فرع بحري م/ محمد أحمد فرحنا، أن الحملة تأتي في إطار خطة جهاز الحماية الرامية لإزالة السكن العشوائي والظواهر السالبة والتشوهات البصرية المخلة بالمظهر العام، مشيراً إلى أنه تمت إزالة كل المخالفات بالمنطقة بعد إنقضاء مهلة الإنذار المحددة مسبقاً، مشيداً بالتنسيق الجيد بين كوادر الشرطة وموظفي الجهاز في إنجاح الحملة. وأشار إلى أن الحملة وجدت رضاءً وتجاوباً كبيرَيْن من المواطنين، مبيناً أنه تم اليوم إنجاز العمل بنسبة كبيرة في إزالة الظواهر السالبة والسكن العشوائي، وأعلن استمرار ومواصلة الحملات لتعم كل المواقع بالمحلية