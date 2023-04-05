مطالب بسعرٍ مجزٍ للقمح وزيادة التمويل الاتحادي له

الخرطوم : رحاب فرينى

طالب وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الأبيض، المهندس الصادق محمد عثمان، بتحديد سعرٍ مجزٍ لمحصول القمح لمقابلة تكاليف الإنتاج العالية.

وأكد أن ارتفاع التكاليف وعدم تحديد السعر التركيزي للقمح قلص المساحات الزراعية، وأخرج المستثمرين والمزارعين من دائرة الإنتاج، وكشف خلال وقوفه على حصاد محصول القمح بمشروع الشور الزراعي بمحلية قلي الممول من أعمال محمد احمد تيراب، كشف عن استهداف ولايته زراعة (160) ألف فدان هذا الموسم، وقال إنه رغم الجهود المشتركة، إلا أن الولاية لم تتمكن، إلا من زراعة (60) ألف فدان فقط، وقال إن محصول القمح من المحاصيل الإستراتيجية التي يجب أن تعطى أولوية في التمويل من وزارة المالية وبنك السودان المركزي.

وتوقع الوزير إحجام عدد كبير من المزارعين والمستثمرين عن الزراعة مستقبلاً؛ بسبب الخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها خلال موسمين متتاليين بسبب تدني أسعار محصول القمح.

ودعا المدير التنفيذي لمحلية قلي، عصام عبدالجبار لتذليل عقبات الموسم الشتوي.

وطالب المستثمر أحمد محمد تيراب، بإعلان سعر تركيزي للقمح لا يقل عن (45) ألف جنيه للجوال ليتمكن المزارعون من سداد مديونية تكاليف إنتاج القمح، وقال إنه في حالة عجز الدولة عن إعلان سعر تركيزي يجب أن يتم فتح نوافذ لتصدير القمح للدول المجاورة.