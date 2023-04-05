الثروة الحيوانية تدعو لشراكات مع قطر

الخرطوم: ابتهاج متوكل

قال وزير الثروة الحيوانية، حافظ إبراهيم، إن الثروة الحيوانية مورد اقتصادي متجدد ومهم يسهم في الاقتصاد القومي.

ودعا أمس خلال لقائه السفيرالقطري بالخرطوم محمد بن إبراهيم، التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، والاستفادة منها في الاستثمار، خاصةً في مجال صادرات اللحوم السودانية، متطلعاً لتأسيس استثمارات وخلق شراكات اقتصادية وتجارية متميزة مع دولة قطر في مجالات الثروة الحيوانية المختلفة، مؤكداً حرص الوزارة على فتح أسواق جديدة مع قطر والمحيط العربي، موضحاً أن أبواب الوزارة مشرعةً للاستثمار في مجال الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن دخول استثمارات قطرية يساهم في تنمية قطاع صادرات الثروة الحيوانية.

وأبدى سفير دولة قطر بالخرطوم، محمد بن إبراهيم، الاستعداد للتعاون وتطوير سبل العمل بين البلدين، مؤكداً حرصهم على تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة في مجال الثروة الحيوانية، داعياً القطاع الخاص القطري للإستثمار في المجال، والدخول في شراكات حقيقية، والاستفادة من الفرص المتاحة.