تجار: التهديد بإغلاق الخرطوم يشل النشاط التجاري

الخرطوم: عبيـر جعفر

انتقد عدد من تجار السلع بأسواق الخرطوم التوجه لإغلاق الخرطوم اليوم الأربعاء من قبل الإدارة الأهلية بولاية الخرطوم؛ احتجاجاً على توقيع الاتفاق الإطاري.

وقالوا لـ(السوداني) إن عدم الاستقرار السياسي بالبلاد ينعكس سلباً على الاقتصاد والنشاط التجاري.

وأكد المدير العام السابق للغرفة التجارية، الطيب طلب، في حديثه لـ(السوداني)، أن الإضراب السياسي يضر بالنشاط التجاري، ويؤدي لزيادة أسعار السلع الضرورية.

وقال: “رغم ركود الأسواق، إلا أن بعض التجار يستغلون فرص الإغلاق لزيادة الأسعار”، ولفت إلى أن إغلاق الشرق ليوم واحد انعكس سلباً على زيادة ايعار السكر إلى (30,5) بدلاً عن (٢٩) ألف جنيه لزنة (٥٠) كيلو، و(١٠) كيلو من (٦) آلاف و(٤٠٠) جنيه إلى (٧) آلاف جنيه، وقال إن هنالك تخوفاً من عدم الاستقرار، واحتمالات حدوث ندرة في السلع دفع بعض التجار للجوء للتخزين.

وقال رئيس شعبة تجار الجملة بسوق أمدرمان فتح الله حبيب الله: “إن الإغلاق يعمق الكساد الشرائي في الأسواق والنشاط التجاري عموماً؛ بسبب انعدام السيولة لدى المواطنين”، ولفت إلى أن إغلاق الشرق ليوم تسبب في زيادة السكر إلى (٣٢) ألف جنيه للجوال الكبير.

وفي السياق، قال تاجر سلع بالخرطوم، الطاهر إبراهيم، إن الإغلاق والتذبذب السياسي يؤثر بصورة مباشرة على الأسواق والنشاط التجاري، ويؤدي للمزيد من عزوف المستهلك عن الشراء، مشيراً لعدم منطقية قرار الإغلاق، وإيقاف الحركة التجارية.

وقال تاجر سلع بالخرطوم، النور فضل، إن الإغلاق يؤثر على الشراء والوضع المعيشي لا يتحمل أي صراعات سياسية تؤثر على الاقتصاد، مشيراً إلى أن هنالك وفرة في كل أصناف السلع الاستهلاكية، وضعفاً في الطلب.