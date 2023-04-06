الكتلة الديموقراطية تطلب تمثيلاً متساوياً في آلية اتخاذ القرار

الخرطوم: السوداني

قال قيادي بارز في ائتلاف الكُتلة الديمقراطية أمس، إن التحالف قدم مُلاحظات على مقترح دفعت به الآلية الثلاثية لتجاوز الخلاف مع مجموعة المجلس المركزي بمنحهم نسبة مقدرة في آلية اتخاذ القرار، لكنهم طالبوا بمنحهم (50%).

وقال القيادي في تحالف الكُتلة، المتحدث باسم حركة العدل والمساواة، حسن إبراهيم فضل، لـ”سودان تربيون” إن الآلية الثُلاثية قدمت في آخر اجتماع مع الائتلاف ثلاثة مقترحات لتجاوز النقاط الخلافية في ما يتعلق بشمول العملية السياسية وآلية اتخاذ القرار في الحكومة المُقبلة. وأضاف: “وافقنا بصورة مبدئية على المُقترح الثالث الذي تحدث عن منح الكتلة نسبة (47%) من الآلية السياسية لاتخاذ القرار، على أن تمنح مجموعة المركزي نحو (53%)، وقدمنا ردنا على هذا المقترح اليوم طالبنا فيه بأن يكون التمثيل في الآلية بنسبة متساوية (50%) لكل طرف”.

وأفاد أنهم في انتظار الموافقة على رؤيتهم في ما يتعلق بمقترح الآلية الثلاثية، وأردف: “في حال الموافقة على الطرح سنوقع على الإعلان السياسي المعدل الذي سيكون الأساس في العملية السياسية”.

وقالت المتحدثة باسم الكتلة، عاليا أبونا، في بيان، إن التحالف عقد اجتماعاً للهيئة القيادية، ليل الثلاثاء، بحضور كل مكوناته استمع من خلاله إلى تقرير مفصل من اللجنة السياسية ولجنة الاتصال مع المجلس المركزي والآلية الثلاثية.

وأعلنت عن تشكيل الهيئة القيادية لجنة من الرؤساء لنزع فتيل الأزمة التي تمر بها البلاد، والالتقاء بكل الأطراف المعنية لقيادتهم التوافق.

وأوضحت بأن الكتلة الديمقراطية تعمل جاهدة لتجنب البلاد الانزلاق في المجهول، وستواصل العمل مع الأطراف العسكرية القوات المسلحة والدعم السريع من أجل إيجاد حلول مرضية لقضية الترتيبات الأمنية مسنودة بنصوص اتفاقية جوبا للسلام.

وأشارت إلى تكليف اللجنة السياسية بوضع برنامج ومشروع سياسي كمخرج جديد يحقق التوافق الوطني ويؤدي لتماسك البلاد ويحافظ على وحدتها وقرارها الوطني ويرضى غالبية فئاته. وتابعت أن اللجنة المختصة بالتواصل مع الآلية الثلاثية والمجلس المركزي سلمت رد الكتلة الديمقراطية بعد الاطلاع على الخيارات السياسية التي طرحتها الآلية الثلاثية، وأن الهيئة القيادية اختارت الخيار الثالث مع بعض التحفظات.