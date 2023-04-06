“السودان المجهول” يهاجم مواقع إسرائيلية كبرى

السوداني: وكالات

نقل الإعلام العبري، أن مواقع عدة جامعات إسرائيلية كبرى، تعرضت إلى هجوم إلكتروني، من قبل مجموعة من المتسللين يطلقون على أنفسهم اسم “السودان المجهول”.

وقالت قناة “I24” العبرية إنه من بين الجامعات التي تعرضت مواقعها للهجوم السبراني جامعة تل أبيب، والجامعة العبرية في القدس، وجامعة بن غوريون في النقب، وجامعة حيفا، ومعهد وايزمان للعلوم، والجامعة المفتوحة في إسرائيل، وجامعة رايشمان.

وعلى حسابها في “تلغرام”، نشرت المجموعة التي تطلق على نفسها اسم “السودان المجهول” بياناً أشارت فيه إلى المواقع التي تعرضت للهجوم السيبراني. وأضاف البيان: “البنية التحتية: الجامعات – تم التخلي عن قطاع التعليم في إسرائيل بسبب ما فعلوه في فلسطين..هذا لم يكن الهجوم الرئيسي الذي سيحدث في 7 أبريل الوشيك”.

من جهتها، لفتت شركة “رادوير” للأمن السيبراني إلى أن هجمات إلكترونية واسعة النطاق ضد إسرائيل وقعت كل عام في 7 أبريل على مدار العقد المنصرم، مشيرة إلى أنه “حددت الشركة أيضاً هجمات على مواقع المستشفيات والصحف منذ أمس الأول”.