إضرابٌ واعتصامٌ بمصنع الشمال للأسمنت 

الدامر: عصام الحكيم

دخل العاملون الوطنيون بمصنع أسمنت الشمال (ماس) بالدامر، في اعتصام وإضراب عن العمل منذ الأمس، تم بموجبه إغلاق تام لأبواب المصنع، وتعليق إجراءات البيع والشحن، ومنع حركتي الدخول والخروج للمركبات والشاحنات، وذلك رداً عملياً على ما أسموه تجاهل إدارة المصنع لمطالبهم المرفوعة والعالقة لأكثر من عام.

وفشل العاملون في التواصل لتفاهمات أو حلول مع إدارة المصنع، التي رفضت في الأساس بشيءٍ من التعنُّت، مبدأ التفاوض حول مذكرتهم المرفوعة والتوصُّل لأيِّ توافقات وحلول بشأنها حسبما حملت مخرجات الاجتماع المشترك ما بين اللجنة الممثلة للعاملين والإدارة، التي انتهت إلى طريقٍ مسدودٍ – على حد وصفهم.

وذكرت لجنة الإضراب وسط العاملين، أنهم دفعوا بمذكرة تفصيلية تتضمن مطالب منطقية مشروعة، تتمثل في وجوب تحسين أجورهم ومساواتهم مع العمال الأجانب، بجانب صرف حافز الإنتاج للعام 2022 المُؤجّل، ورفع استحقاق بدلات الإجازة والإيجار والوجبة واللبن وحوافز رمضان والأعياد والمدارس، بما يماثل مآلات الضائقة الاقتصادية وتقلُّبات الحالة المعيشية الطاحنة بالسودان، على غرار ما حدث من تعديلات وتحسينات في الأجور على مستوى القطاعيْن العام والخاص.

وشدّدت المذكرة على أهمية تأمين إجراءات وتدابير السلامة الوقائية والصحة المهنية ضد مخاطر التلوث البيئي والضوضائي، بجانب دفع مُطالبات فواتير البطاقة العلاجية للتأمين الطبي المتعثرة والمتأخرة بأثر رجعي، مع ضرورة تحسين وتفعيل خدماتها لأعلى تصنيف علاجي واستمراريتها دُون انقطاع أو توقُّف كما ظل يتكرّر مؤخراً.

وأعرب العاملون الوطنيون بالمصنع، والذين يربو عددهم عن 360 عاملاً، عن شعورهم بالظلم والغُبن وعدم المُساواة فيما بينهم والعُمّال الأجانب من العرب والباكستانيين المستوعبين بتعاقدات وشروط خدمة مُميّزة، وهو ما خلق تبايناً غير مُبرّر، من وجهة نظرهم بين الفئتين في ظل تمييز استثنائي رفيع للعمالة الأجنبية الذين يُشكِّلون حوالي ثلاثين بالمائة من إجمالي العاملين بالمصنع، بواقع 221 عاملاً بحسب لجنة المعتصمين، في حين أنّ مجالات عملهم وفقاً للجنة نفسها يمكن إحلالها بوطنيين، إذ أنّهم يشغلون وظائف وأعمالاً عادية لا تتطلّب استقدامهم من الخارج ومنح هذه الفرص لسودانيين، علاوةً أن جلهم لا يحملون صفة خبراء بتأهيل عالمي في مجالات نادرة تُؤهِّلهم للحصول على ما ينالوه من امتيازات خاصّة، مُقارنةً بالعَمَالة الوطنية.

ولم تغفل المذكرة الإشارة لتحسين البيئة وتعديل نظام التشغيل والورديات وترقية الظروف العملية من حيث خدمات الترحيل بشكل يُراعي الاعتبارات المهنية والنظم الإدارية المُتّبعة من قِبل المُخدمين في قطاع الأسمنت، وأُسوةً بالنظراء في هذا المجال محلياً وعالمياً.

كما نصّت مذكرة العاملين بشكل صريح على مطالب إدارية ينادي بإقالة مديري الشؤون المالية والتجهيزات على وجه التحديد.

ورهن المعتصمون بمصنع أسمنت الشمال، رفع الإضراب وفض اعتصام البوابة والعودة إلى العمل بالاستجابة الفورية لمطالبهم وتأكيد الالتزام بها بشكل رسمي عبر إقرار وتعهد مكتوب في لوحات الإعلان بأقسام المصنع.

كما حذّر العاملون من استغلال الحِراك المطلبي الحالي ذريعةً لارتكاب مجزرة فصل تعسفي جديدة كما حدث سابقاً، مُلوِّحين باتخاذ تدابير وخطوات تصعيدية بخيارات مهنية وقانونية ودستورية مفتوحة تكفل وتحفظ وتُؤمِّن لهم كامل حقوقهم بشكل حاسم دون تفريط أو إفراط.