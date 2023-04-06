سودانير تُوقِّع عقد خدمات المناولة الأرضية لاستئناف رحلاتها إلى جدة 

الخرطوم: ابتهاج متوكل

كشفت مصادر مطلعة، عن انتهاء العقبات وقرب استئناف سودانير لتشغيل رحلاتها إلى محطة جدة، وإنجاز 95% من التجهيزات الخاصة بالتشغيل.

وقالت المصادر في تصريح صحفي، إن شركة الخطوط الجوية السودانية وخدمات الشحن الجوي وصادرات اللحوم، وقّعت عقد خدمات المناولة الأرضية مع الشركة السعودية، بحضور المدير الإقليمي طارق حسبو، والمدير العام كابتن إبراهيم علي أبو سن.

وأكّدت المصادر، أنّها بمثابة الخطوة الأخيرة التي تسبق تصريح الهبوط، وتعد إنجازاً تاريخياً لإدارة سودانير بعد توقف دام لست سنوات، وأوضحت المصادر أن سودانير بدأت في الترتيبات الأخيرة لافتتاح التشغيل لمحطات جدة والرياض، المقرر تشغيلها رسمياً خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات المستندية والمالية والمطلوبات وإنجاز 95%، من التجهيزات الخاصة بتشغيلها.

وأضافت المصادر: “يأتي ذلك تماشياً مع الأهداف الزستراتيجية لرؤية سودانير التي تحقق خُطة الشركة والدولة معاً، في التنمية الاقتصادية وتنشيط الحركة الجوية السياحية، الوافدة إلى السودان وزيادة الركاب”.

ويُشار إلى أن مطار جدة الدولي أحد المطارات المهمة، التي تخدم الحجاج والمعتمرين، بالإضافة لخدمة أفراد الجالية السودانية بالمملكة العربية السعودية، ونقل صادرات اللحوم والمُنتجات الزراعية، وعبرها ستتم إضافة محطات أخرى مثل كانو وإنجمينا والشارقة.