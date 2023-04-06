(السوداني) تنعي السفير إدريس سليمان

غيّب الموت اليوم، بالعاصمة المصرية القاهرة، وزير التعاون الدولي السابق، والقيادي بالمؤتمر الشعبي، السفير إدريس سليمان.

رئيس التحرير عطاف محمد مختار وأسرة (السوداني) ينعون عند الله تعالى المرحوم/ إدريس سليمان، ويسألونه تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويجعل مستقرَّ روحِه في الفردوسِ الأعلى مِن غيرِ سابقةِ عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، ولا توبيخ ولا عقاب. وتقبَّل جميعَ ما وفَّقَه له وآتاه إيَّاه مِن الصالحات والحسنات والصفات الطيبات، وجعلها سلالمَ رُقِيٍّ له إلى مالا نهاية، وتقبَّل منه جميعَ حسناتِه وضاعفَها إلى مالا نهاية، وتجاوزَ عن جميع سيئاتِه وبدَّلَها إلى حسنات تامَّات موصلات، وتحمَّلَ عنه جميعَ التَّبِعات.

وألهم أهله وصحبه الصبر وحُسن العزاء.

والتعازي مرفوعة لأسرته الصغيرة وأسرته الكبيرة الممتدة وعارفي فضله، ولإخوانه بالمؤتمر الشعبي، وعظَّم الله الأجرَ للجميع.

(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ اجِعُونَ)