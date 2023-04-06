رئيس نادي المريخ يتابع سير العمل في تأهيل القلعة الحمراء

الخرطوم: السوداني

قام رئيس نادي المريخ، أيمن مبارك أبو جيبين، خلال الأيام الماضية بمتابعة سير العمل في تأهيل القلعة الحمراء. وظل في حالة تواصل دائم مع لجنة المنشآت بقيادة مولانا محمد المختار.

وكانت لجنة المنشآت وشركة محمد بابكر للمقاولات الهندسية وقّعا على عقد تأهيل مرافق القلعة الحمراء والمُدرّجات ومدخل الطوارئ وحمّامات الجمهور.

وطالب أيمن مبارك، بضرورة مُضاعفة الجهد في تنفيذ الأعمال الهندسية وعمليات الصيانة، وأكد القائمون على الأمر، حرصهم على إنجاز المهمة قبل الموعد المضروب.

الجدير بالذكر أن الباشمهندس محمد بابكر، المدير العام لشركة المقاولات المنفذة لعمليات التأهيل والصيانة بالإستاد، أكد أن العمل سينتهي بعد (80) يوماً.