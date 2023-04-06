مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية (مولي في) تهاتف خالد عمر وتؤكد دعم أمريكا للعملية السياسية الجارية

الخرطوم: السوداني

تلقى المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية النهائية، المهندس خالد عمر يوسف، نهار اليوم اتصالاً هاتفياً من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، مولي في، وأكدت مولي على دعم أمريكا للعملية السياسية الجارية التي تأسّست على الاتفاق الإطاري، وأعربت عن استعدادهم للانخراط الإيجابي مع كل الأطراف المدنية والعسكرية لتجاوز التحديات المحدودة المتبقية للوصول إلى اتفاق سياسي نهائي في أسرع فرصة.

وقال خالد عمر: “تقدّمت لمولي في، بالشكر على الدور الإيجابي للولايات المتحدة الأمريكية المنفرد ومن خلال الآلية الرباعية، وأكدت لها توفر الإرادة لدى جميع الأطراف للوصول للاتفاق النهائي خلال وقت وجيز، وترحيبنا بمساندة الولايات المتحدة الأمريكية لتجاوز العقبات المتبقية، وتطلعنا لدعم الحكومة الانتقالية القادمة من أجل تمكينها من أداء مهامها العاجلة على الوجه الأمثل”.

وقالت مولي في، في تغريدة لها: “ممتن للتشاور اليوم مع المتحدث، خالد عمر يوسف، لتقديم دعم أمريكي قوي ومناصرة لتحرك سوداني سريع لإكمال الرحلة الطويلة لاستعادة الانتقال الديمقراطي”.