تراجع كبير في أسعار مواد البناء بسبب الكساد

الخرطوم : عبيـر جعفر

تشهد مواد البناء تراجعًا في الأسعار بأسواق الخرطوم

وعزا التجار ذلك لاستمرار الركود والكساد والوفرة بالأسواق.

وقال تاجر أسمنت بسوق السجانة الطيب احمد في حديثه لـ(السوداني ) ان الركود والكساد ساهم في تراجع أسعار الاسمنت رغم زيادة سعر الصرف ، متوقعا المزيد من تراجع الأسعار، مبينا ان سعر طن عطبرة وبربر من (١٢٧) الى (١٢١) الف جنيه وسعر اسمنت صخر السودان من (١٢٥) الى (١١٨) الف جنيه ، وقال ان السوق يعاني من ضعف القوى الشرائية، نافيا حدوث زيادة في ظل استمرار الركود

أكد تاجر اسمنت وسيخ ببحري فضل عمر على تراجع أسعارمواد البناء بسبب الوفرة بالاسواق ، مبينا أن سعر طن سيخ الاسعد من (٤٩٠) الى (٤٨٠) الف جنيه اما سعر طن سيخ ابانوب (٤٨٠) الف جنيه وسعر طن اسمنت قنا المصري(١١٠) آلاف جنيه وسعر اسمنت عطبرة (١٢٠) الف جنيه، متوقعًا تراجع أسعار مواد البناء بالأسواق بسبب الركود وعزوف المستهلك عن الشراء.

وفي ذات السياق قال تاجر اسمنت بامدرمان مصطفى محمود ان اسواق مواد البناء تعاني من الركود التضخمي وشلل الحركة الشرائية، مبينا أن سعر طن اسمنت عطبره وبربر(١٢٠) جنيهًا واسمنت قنا المصري(١١٠) آلاف جنيه وسعر سيخ ابانوب من(٤٨٥) الى (٤٦٠) الف جنيه اما طن سيخ الاسعد من (٤٩٠) الى (٤٨٠) الف جنيه ،متوقعا تراجع الأسعار، وقال ان بعض التجار قللوا من شراء طرح السلعة بكميات كبيرة بالسوق من قبل الموردين بسبب الركود وتذبذب الاوضاع الاقتصادية وعدم القدرة على الشراء.