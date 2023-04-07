بدء الاستعداد لانعقاد معرض اللحوم السودانية في أكتوبر القادم

الخرطوم : إبتهاج متوكل

التأم أمس بوزارة الخارجية، الاجتماع الاول للجنة التحضرية العليا لمعرض ومؤتمر اللحوم السودانية، المقرر انعقاده في أكتوبر القادم، تحت شعار نحو “جودة أفضل وآفاق أوسع”، برعاية وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق ،واشراف وزارة الثروة الحيوانية.

وشاركت في الاجتماع جهات، وزارة والتجارة والتموين، وحكومات ولايات الخرطوم، والجزيرة ونهر النيل والنيل الأبيض، وممثل اتحاد أصحاب العمل، وبمشاركة سفراء دول عربية وآسيوية وروسيا عبر الفيديو كونفرس.

ودعا وزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم عبدالنبي، لتكامل الجهود الادوار واحكام التنسيق، بين وزارتي الثروة الحيوانية والخارجية، لاقامة معرض ومؤتمر صادر اللحوم السودانية، بما ينعكس ايجابا على تنمية صادرات اللحوم السودانية ، لافتا الى ان هذا العمل يكتسب اهمية كبرى في دعم صادر اللحوم ومنتجات الثروة الحيوانية، وذلك لفتح الباب واسعا للترويج والتسويق لصادر اللحوم، وفتح أسواق خارجية جديدة،متطلعا لزيادة الفرص التسويقية والتجارية وزيادة فرص الاستثمار في مجال صادر اللحوم، وتوطين صناعة منتجاتها.

وأكد وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ضرورة التنسيق مع المؤسسات الاقتصادية وتوحيد الخطط في إطار الدبلوماسية السودانيه الاقتصادية، كذلك الترويح لفتح المزيد من الاسواق الخارجية لمنتجات اللحوم ، وقال إن من الاولويات واستراتيجية الدولة جذب المستثمرين والتوسع في استثمارات الثروة الحيوانية، وإدخال القيمة المضافة من أجل تطوير أداء القطاع، مشيرا إلى اهمية التحضير الجيد لهذه الفعالية.

واعتبر والي ولاية الخرطوم، احمد عثمان حمزة، ان تنظيم معرض ومؤتمر صادر اللحوم السودانية، خطوة في الاتجاه الصحيح، لما تحققه الثروة الحيوانية من عائد كبير،مشددا على جهود القطاع الخاص في انشاء المسالخ لزيادة إنتاج اللحوم بالبلاد، ودعا لايجاد شراكات حقيقية ومتميزة مع القطاع الخاص.