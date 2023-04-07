إطلاق سراح المزارعين المعسرين بالمفازة

الاقتصاد
By alsudani 0

 

الخرطوم : رحاب فريني

بذلت اللجنة الزراعية المفوضة لمزارعي ولاية القضارف جهودًا لإيقاف إجراءات القبض على المزارعين المعسرين ، واستجاب البنك الزراعي لمطلب اللجنة الزراعية المفوضة لمزارعي القضارف بإيقاف إجراءات أوامر القبض بحق معسري القطاع الغربي عبر فرعه بمحلية المفازة .

وكشف رئيس اللجنة، المزارع ياسر الصعب عقب اجتماعه مع مدير القطاع بحضور اعضاء اللجنة عبد القادر الشريف، احمد عبد الرحيم العوض ، وعبد الرحيم الطاهر، عن موافقة مدير قطاع البنك الزراعي بإيقاف إجراءات احتجاز المزارعين المعسرين وإطلاق سراح المقبوضين بالمفازة ، مؤكدًا أن اللجنة المفوضة لمزارعي القطاع المطري ستقود جهودًا كبيرًا ما بعد عيد الفطر لحل مشاكل المعسرين على مستوى السودان وذلك بطرق أبواب المجلس السيادي ، مشيرا إلى أن الموسم الزراعي كان موسما استثنائيا من حيث مشكلاته وتعقيداته ، وأكد الصعب إن اللجنة ستقود حراكا كبيرا لمقابلة رئيس مجلس السيادة انطلاقا من عدالة مشكلات المزارعين، وأضاف أن اللجنة لن تألو جهدًا في حلحلة مشكلات كافة مزارعي القطاع المطري.

 

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