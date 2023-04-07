الدولار يعاود الارتفاع مجددًا لـ٦٠٨جنيهات بالموازي

الخرطوم : عبير جعفر

قفز سعر الصرف مجددا الى ٦٠٨ جنيهات للبيع في تداولات الاربعاء

وقال متعاملون بالنقد الاجنبي ان تذبذب الاوضاع السياسية يؤثر سلبا على الاسواق والاسعار مباشرة رغم وفرة المعروض وتراجع الطلب مما تؤدى الى مضاربات في الاسعار وقال المتعاملون في حديثهم لـ( السوداني ) ،فان سعر الدولار قفز من (٦٠٠) الى (٦٠٤)جنيهات لشراء وسعر البيع من (٦٠٤) الى (٦٠٨)جنيهات اما سعر شراء الريال السعودي من (١٥٩) الى (١٦١) جنيهًا وسعر البيع من (١٦٠) الى (١٦٢) جنيهًا سعر شراءالريال القطري من (١٥٩) الى (١٦١)جنيهًا وسعر البيع من(١٦٠) الى (١٦٢) جنيهًا اما سعر شراء الدرهم الاماراتي من (١٥٤) الى (١٥٧) جنيهًا وسعر البيع من(١٥٦) الى (١٥٨)جنيهًا وسعر شراء اليورو(٦٣٥) جنيهًا وسعر البيع (٦٤٠) جنيهًا وتوقع المتعاملون المزيد من ارتفاع في الاسعار حال استمر تذبذب الوضع السياسي والاقتصادي.