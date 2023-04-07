مهارات تعلم اللغات

لتعلم أي لغة لابد من اتقان أربعة مهارات وهي: مهارة الخطابة والكتابة ( productive skills)والقراءة والإستماع (receptive skills) وترتبط هذه المهارات الأربع ببعضها البعض بدرجات مختلفة، ونلاحظ أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين مهارتي القراءة والكتابة، وبين مهارتي الإستماع والتحدث، ومن خلال ترتيب هذه المهارت نتعلم اللغة، ومعلم أي لغة من اللغات عليه تطبيق المهارات الأربعة في كل حصة دراسية.

لنحفظ الحروف الأبجدية جيداً، ولنتعرف على النطق الصحيح لها، ثم تعلم القواعد اللغوية بعدها تأتى مرحلة القراءة، ولنتذكر أن الطريقة الوحيدة للتعلم هي الممارسة، وممارسة القراءة تبدأ بقراءة القصص القصيرة حتى لا نشعر بالملل ويُوصى فى هذه المرحلة بالقراءة الصامتة دون توقف، ويمكننا استخدم قاموس للتأكد من صحة تخميننا لمعاني الكلمات التى تقابلنا ومعرفة نطقها الصحيح، وبالممارسة والتدريب يتطور المستوى فى الفهم تدريجياً وتزيد السرعة في الإستيعاب، والقراءة والكتابة هما وجهان لعملة واحدة ومرتبطان إرتباطاً وثيقاً مع بعضهما البعض، ومن خلال مواقع التواصل الإجتماعى مثل فيسبوك وتويتر، يمكننا التعرف على أشخاص لغتهم الأم هي اللغة الإنجليزية، فنستأذنهم فى عرض كتاباتنا عليهم، ونستفسر منهم عن الأخطاء التى عثروا عليها، أو من خلال الإشتراك بالمنتديات الأجنبية والتفاعل معهم خصوصاً إذا كانوا متحدثين ولغتهم الأم الإنجليزية، وكذلك المدونات وإعادة كتابة وتلخيص المقالات بأسلوبنا، فمن خلال عملية الكتابة، نحن نطور مهارة القراءة دون أن نشعر حيث أننا عندما نكتب .. نفكر .. واللسان يتحرك، وبالتالى نحن نتدرب على نطق الكلمات، بالإضافة إلى أن مكتبة الكلمات سوف تتسع أكثر، وكذلك القدرة على تكوين الجمل وكتابة المقالات ونقل الأفكار من عقولنا مباشرة إلى الورقة، ولا داعٍ أبداً للخوف من الأخطاء والصعوبات التى يمكن أن تقابلنا فى الكتابة ولنستمر في المحاولة دون استسلام.

وكما أن القراءة والكتابة وجهان لعملة واحدة، فإن الإستماع والتحدث وجهان لعملة واحدة أيضاً، هذا يعني أن الوسائل والطرق التي تم شرحها على القراءة والكتابة يمكن تطبيقها مباشرة على التحدث والإستماع، فماذا لو تدربنا على مهارة الإستماع ببناء مكتبة سمعية للأصوات والكلمات المًستخدمة في اللغة؟ وبما أن (إتقان القراءة) كان يعني الوصول لحالة (التدفق المرئي)، والذي تنتقل معه الأفكار من الوسط المقروء إلى العقل بدون الحاجة لقراءة الكلمة كاملة أو حفظها، فإن

(اتقان مهارة الإستماع) يعني الوصول لمرحلة (التدفق السمعي)، والتي تتحول فيها الأصوات إلى أفكار مباشرة في العقل، حتى ولو كانت الكلمات ناقصة، وحتى لو منطوقة بطرقٍ مختلفة، حينها وبعد فترة من التدريب والممارسة، من المفترض أن القدرات اللغوية السمعية تعادل تقريباً القدرات اللغوية السمعية لدى شخص يعيش فى البلد التى تتحدث نفس اللغة، كما يمكن تحسين مهارة الإستماع بالإستماع للقنوات الإذاعية الإنجليزية وسماع الكاسيت وسماع الأخبار بالإذاعات الإنجليزية ومشاهدة الأفلام الإنجليزية غير المترجمة والجلوس مع من لغتهم الأم اللغة الإنجليزية والإستماع إليهم والتحدث معهم والإستماع الى الأقراص الصوتية باللغة الإنجليزية، وقراءة المطويات والمجلات وحضور المحاضرات التعليمية باللغة الإنجليزية وهنا تكون

(الفائدة مزدوجة)، وفي بعض المواد المرئية غالباً ما تصاحبها ترجمة انجليزية، بمعنى أن الكلام الذي يتحدث به المحاضر يكون مكتوباً بالإنجليزية في نفس الوقت، وبالتالي نحن نقرأ ونسمع، ليس هذا فحسب، بل أن الكثير منها يتيح لنا إبطاء السرعة التي يتحدث بها المحاضر لتناسبنا، وبعد فترة من التدريب والممارسة، من المفترض أن قدراتنا اللغوية السمعية تعادل تقريباً القدرات اللغوية السمعية لدى متحدث أصلى للغة.

أما عن مهارة إتقان التحدث لا يعني (اطلاقاً) أن عليك أن تتحدث بلكنة معينة، أو أن تتحدث بسرعة، لكن يعني أن تصل لمستوى جيد من التزامن بين أفكارك وبين لسانك، ولا يشترط أن تتساوى نسبة تزامن لسانك وأفكارك عند التحدث بالعربية مع نسبة التزامن عند التحدث بالإنجليزية حتى تعُد نفسك متقناً للغة، وبعبارة أخرى، اتقان التحدث يعني أنك تستطيع أن تتكلم تلقائياً بدون التفكير فيما تقوله، وبدون استخدام لغتك الأم كوسيط تترجم منه، والمستهدف في مهارة التحدث هو رفع كفاءة عضلة اللسان، بحيث تتساوى سرعة رد فعلها مع سرعة تدفق الأفكار التي تود أن تقولها، أو ما يطلق عليه (التزامن اللغوي).

أخيراً علينا بعدم الخوف من الصعوبات والأخطاء التى قد نقع فيها، والتعلم عملية مستمرة طول العمر، وكل منا يكتسب يومياً العديد من المعارف والخبرات والمهارات، والأمر كذلك بالنسبة لتعلم أي لغة، فنحن نطورها ونُحسِنها باستمرار، ولنتذكر أن الطريقة الوحيدة للتعلم هي التدريب والممارسة.