الحكومة المصرية تمدد فترة السماح للسودانيين المقيمين في مصر (6) أشهر إضافية لتوفيق أوضاعهم

الخرطوم: السوداني

أصدرت الحكومة المصرية، قراراً بتمديد فترة السماح للسودانيين المقيمين في مصر، ستة أشهر إضافية لتوفيق أوضاعهم وإجراءات إقاماتهم في مصر، ويأتي هذا القرار إلحاقاً بقرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتمديد فترة السماح ستة أشهر انتهت في مارس 2023م.

وقال سعادة السفير المصري بالسودان، هاني صلاح الدين مصطفى في تصريح خاص لـ(السوداني): “هذا أبسط شيء نقدمه للشعب السوداني، في ظل العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، وتسهيلاً لإخوتنا السودانيين، وما يربط بيننا من أواصر الإخوة والاحترام والتقدير”.