رئيس مجلس السيادة: (لا يوجد أي سبب لأن نتصارع، نريد أن نعمل انتقالاً حقيقياً يحس به الشعب وأن يحصل تغيير ونقلة.. الشعب ونحن نريد التغيير.. نريد أن يأتي الشعب بالزول العاوز يحكمه ويتحسّس مواجعه ويسمعه ويتفقده ويواجهه)

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البرهان: (نحن شُفنا التجاذب بين المجموعات السياسية، وأنا بصراحة داير اترجى منهم، كلهم يزحوا جانباً، نحن والكتلة الديمقراطية والمجلس المركزي كلنا نزح ونفسح المجال لآخرين غيرنا، لانو نحن ضيعنا 4 سنين، نتحدث نفس الحديث، 4 سنين مافي زول عاوز يقبل الثاني وكل زول عاوز يكبر كومه عشان المحاصصة).
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رئيس مجلس السيادة: (نحن ابتدرنا العملية السياسية وملتزمين بها وبنشيلها قدامنا وبنقاتل عشانها، لأنها فيها ضوء في آخر النفق، وبتطلع البلد دي للأمام ونحن والكتلة الديمقراطية والمجلس المركزي مؤمنين بها لأننا عاوزين نعمل حاجة للبلد، لكن ليه كل زول متمترس في حتتو وواقف في رأيو، وكل زول ما عاوز يزيد حصة الثاني؟)