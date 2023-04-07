رئيس مجلس السيادة: (لا يوجد أي سبب لأن نتصارع، نريد أن نعمل انتقالاً حقيقياً يحس به الشعب وأن يحصل تغيير ونقلة.. الشعب ونحن نريد التغيير.. نريد أن يأتي الشعب بالزول العاوز يحكمه ويتحسّس مواجعه ويسمعه ويتفقده ويواجهه)