رئيس مجلس السيادة: (نحن ابتدرنا العملية السياسية وملتزمين بها وبنشيلها قدامنا وبنقاتل عشانها، لأنها فيها ضوء في آخر النفق، وبتطلع البلد دي للأمام ونحن والكتلة الديمقراطية والمجلس المركزي مؤمنين بها لأننا عاوزين نعمل حاجة للبلد، لكن ليه كل زول متمترس في حتتو وواقف في رأيو، وكل زول ما عاوز يزيد حصة الثاني؟)

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By alsudani 0

الفريق أول البرهان: “يجب أن نضع جميعنا أيدينا في بعض حتى نعبر بالبلد، وإذا أي زول عاوز يعبر لوحده، لن يستطيع”

alsudani
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