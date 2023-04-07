رئيس مجلس السيادة: (نحن ابتدرنا العملية السياسية وملتزمين بها وبنشيلها قدامنا وبنقاتل عشانها، لأنها فيها ضوء في آخر النفق، وبتطلع البلد دي للأمام ونحن والكتلة الديمقراطية والمجلس المركزي مؤمنين بها لأننا عاوزين نعمل حاجة للبلد، لكن ليه كل زول متمترس في حتتو وواقف في رأيو، وكل زول ما عاوز يزيد حصة الثاني؟)

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رئيس مجلس السيادة: (لا يوجد أي سبب لأن نتصارع، نريد أن نعمل انتقالاً حقيقياً يحس به الشعب وأن يحصل تغيير ونقلة.. الشعب ونحن نريد التغيير.. نريد أن يأتي الشعب بالزول العاوز يحكمه ويتحسّس مواجعه ويسمعه ويتفقده ويواجهه)
الفريق أول البرهان: “يجب أن نضع جميعنا أيدينا في بعض حتى نعبر بالبلد، وإذا أي زول عاوز يعبر لوحده، لن يستطيع”
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رئيس مجلس السيادة: (لا يوجد أي سبب لأن نتصارع، نريد أن نعمل انتقالاً حقيقياً يحس به الشعب وأن يحصل تغيير ونقلة.. الشعب ونحن نريد التغيير.. نريد أن يأتي الشعب بالزول العاوز يحكمه ويتحسّس مواجعه ويسمعه ويتفقده ويواجهه)
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