البرهان: جميعنا هدفنا أن ننقذ بلدنا ونطلعها إلى دولة ديمقراطية مدنية كاملة، يكون الجيش فيها بعيداً عن السياسة وواجبه فقط أن يحمي السودان ويتفرغ لأعماله الدفاعية وينمو ويكبر ليصبح قوة إقليمية ودولية يُشار إليه بالبنان