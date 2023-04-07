الفريق أول البرهان: (نعم هناك تأخير في الوصول إلى اتفاق، سببه بعض الأمور في بند الإصلاح الأمني والعسكري، ونتمنى أن نتجاوزها بالسرعة اللازمة، لذلك الزمن ليس في صالحنا، لأن كل يوم نتأخر فيه، تظهر المكائد وتُوضع العراقيل أمامنا، وكل يوم الناس تنثر أمامنا الشوك ويحفروا الحفر وشغالين التحريض والكذب.. وكل الأطراف تكذب وتنسج وتختلق قصصاً غير موجودة على أرض الواقع، وهذه الأمور مقصود بها إثارة الفتنة وتحريض الناس على بعض)