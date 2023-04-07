المريخ يفوز على نادي تشرين السوري (2-1) في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بهدفي (الجزول نوح وباولو سيرجيو)، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة السعودية