المريخ يفوز على نادي تشرين السوري (2-1) في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بهدفي (الجزول نوح وباولو سيرجيو)، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة السعودية

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البرهان: (باقي لينا قريب ونصل لاتفاق نهائي لا نريد أن نمشي برجل فيها عرجة، وعاوزين كل الناس يجوا ويركبوا معانا عشان نصل الاتفاق النهائي بكتلة انتقالية كبيرة جداً ما فيها شروخ واعوجاج، تستطيع أن تمضي بالفترة الانتقالية إلى نهاياتها)
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البرهان: (باقي لينا قريب ونصل لاتفاق نهائي لا نريد أن نمشي برجل فيها عرجة، وعاوزين كل الناس يجوا ويركبوا معانا عشان نصل الاتفاق النهائي بكتلة انتقالية كبيرة جداً ما فيها شروخ واعوجاج، تستطيع أن تمضي بالفترة الانتقالية إلى نهاياتها)
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