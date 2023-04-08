ناظر البطاحين يعلن تفاصيل مبادرته لتجاوز الأزمة بين حميدتي والبرهان

الخرطوم: السوداني

كشف ناظر عموم البطاحين الناظر منتصر خالد الشيخ طلحة، تفاصيل المبادرة لجمع الفرقاء في السودان، وأكد طلحة في بيان أن المبادرة ستشمل جميع السودانيين أولهم الأطراف العسكرية الجيش والدعم السريع؛ وطرفي الحرية والتغيير والحركات المسلحة التي لم توقع على اتفاق السلام عبدالواحد نور وعبد العزيز الحلو، منوهًا إلى أن المبادرة ستبدأ مع جميع المؤثرين والفاعلين في المشهد السياسي، وقال: هدفنا الأسمى جمع كل الكيانات والأطراف والقوى المدنية قاطبة في السودان .

وكشف البيان عن عدم ممانعة الجانب العسكري للمبادرة وقال: ومن حسن الطالع أن الجانب العسكري لا يمانع على هذه المبادرة التي تصب في اتجاه الإصلاح والتحول المدني الديمقراطي والعسكري وقال سوف نعمل بمعالجة الخلاف الذي طفح بين الدعم السريع والجيش ويمتد تواصلنا مع الأخوين الكريمين عبدالواحد محمد نور وعبد العزيز الحلو ونحن على استعداد للسفر إليهما والتفاكر معهما، وأضاف: وسوف نجلس مع طرفي المجلس المركزي للحرية والتغيير والكتلة الديمقراطية ومع جميع أبنائنا لجان المقاومة والحزب الشيوعي وحزب البعث، ومع مبدأ السودان الواحد الموحد الذي يسع الجميع.