انقلاب تانكر وقود

الخرطوم: السوداني

نجحت قوات الدفاع المدني بالخرطوم، في سحب وإخلاء تانكر وقود يحمل كمية كبيرة من الوقود بعد انقلابه. وأفاد المكتب الصحفي للشرطة الخميس، أن تانكر وقود يحمل (11000) جالون وقود تزود بها من مستودعات الجيلي بولاية الخرطوم متجهًا إلى ولاية شمال كردفان الأبيض تعرض لحادث انقلاب دون تسريب أو تدفق.

وأضاف”تعاملت قوات الدفاع المدني مع الحادث بكل احترافية وقامت بإغلاق الطريق وتحويل حركة المرور إلى شارع جانبي بالتنسيق مع شرطة المرور”.

وتابعت” أشرفت على عملية سحب الوقود عربة أخرى بواسطة طلمبات الشفط مع استمرار عملية (التبريد) كما تم رفع الناقلة بواسطة (كرين )”.