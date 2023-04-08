نيران تلتهم محلج ربك دون معرفة حجم الخسائر وإجلاء السكان

النيل الأبيض: سوسن محمد عثمان

شبّ حريقٌ بمحالج الأقطان في محلية ربك بالنيل الأبيض، والتهمت النيران الأقطان المعدة للحلج، والقادمة من المشاريع الزراعية بجنوب الولاية.

ونفى مدير محالج ربك إسماعيل محمد عثمان أن تكون أسباب الحريق بفعل فاعل، وقال إنّ الوقت مبكرٌ لحصر الخسائر الناجمة عن الحريق.

وأضاف مدير شرطة الدفاع المدني بمحلية ربك مبارك محمد الشيخ، أن اتصالاً تم بمحطة ربك للدفاع المدني عند الثانية والثلث صباحاً، ومن ثم تم استنفار الدفاع المدني بكل من كوستي وكنانة للسيطرة على الحريق، وفصل الجزء المشتعل من الأقطان عن الجزء السليم، وتوفير لودر بغرض فصل خطوط النار بمساعدة دوريتين من مركز شرطة ربك، وتم تأمين المخزن الذي يحتوي على القطن المعد للتصدير.

وهبّ لموقع الحريق مدير شرطة الولاية اللواء سيف الدين والعميد عبد الجليل عبد الرحيم مدير شرطة الدفاع المدني بالولاية والمستثمر أحمد قطان. وغطّت سُحُب الدخان الجزء الجنوبي لمحلج ربك وحي الدريسة جنوبي محلج ربك، وتم إجلاء الأسر وأصحاب الأمراض المزمنة بسبب سُحُب الدخان الكثيفة.