عرمان: تبقت خطوة واحدة

الخرطوم: السوداني

كشف رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، التيّار الثوري والناطق الرسمي باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، ياسر عرمان، عن أنّه تبقى ملف واحد من مجمل القضايا العالقة في ملف الإصلاح الأمني والعسكري، وأنّه تمّ فيه الوصول إلى خطوتين وتبقت خطوة واحدة.

وقال عرمان في تصريحاتٍ لراديو دبنقا، إنّ الخطوة الأولى هي قضية الإصلاح والدمج والتحديث وتمّ الاتفاق على بناء جيش واحد ودمج كل القوات في القوات المسلحة إلى جانب عدم مشاركة القوات النظامية في السلطة السياسية والاقتصاد المدني مشيرًا إلى أنّه تمّ بعد ذلك التوقيع على الأسس والمبادئ لكيفية الإصلاح والدمج والتحديث. وأردف” ما تبقى الآن هو عملية القيادة والسيطرة وكيفية الوصول إلى قيادة موّحدة برضا القوات المسلحة وقوات الدعم السريع”.

وأوضح عرمان أنّهم يعملون بشكلٍ وثيق مع القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، للوصول إلى حل مفيد للبلاد. وأردف” العملية السياسية مفيدة لجماهير الشعب السوداني أولًا هي التي تحل الأزمة الاقتصادية، لأن الأزمة الاقتصادية لن تحل إلا بحل الأزمة السياسية وهي مهمة لملايين الفقراء في المدن والريف وهي مهمة لاستدامة الحكم المدني الديمقراطي وهي مهمة أيضًا للسلام”.