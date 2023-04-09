مفوض حقوق الإنسان: هناك حاجة إلى عملية أكثر شمولًا في السودان

الخرطوم: السوداني

أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه إزاء الوضع الحالي في السودان.

وحث تورك جميع الأطراف السودانية على العمل معا لتذليل العقبات أمام إصلاح القطاع الأمني وتجنب المزيد من التأخير في توقيع الاتفاق السياسي.

كما دعا الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري للانضمام إلى العملية السياسية، مشددًا على أن هناك حاجة إلى عملية أكثر شمولا تعالج اهتمامات جميع قطاعات المجتمع.

وشدد على ضرورة أن تظل الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري فيما يتعلق بعمليات المساءلة والعدالة الانتقالية مركزية في الاتفاق النهائي. وأضاف “إنني أحث السلطات على ضمان الاحترام الكامل لحقوق الناس في حرية التعبير والتجمع السلمي ، وأن يتم توجيه قوات الأمن بوضوح للرد على المظاهرات بما يتماشى مع قوانين ومعايير حقوق الإنسان. يجب ألا نرى تكرارًا لاستخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة“.