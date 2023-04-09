جبريل: البلاد وصلت درجة من الاحتقان

الخرطوم: السودانى

أكد رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم أن البلاد وصلت درجة من الاحتقان يتطلب جلوس كل الأطراف للحوار للخروج بالبلاد إلى بر الأمان، داعيا إلى الرجوع إلى تقاليد الشعب السوداني الاصيل واعلاء قيم التسامح .

وقال جبريل في كلمة له خلال الافطار السنوي للحركة بضاحية المنشية “نحن في حاجة لنزع شح النفس والتعصب”، مشيرا إلى أن ذلك أقعد بالبلاد ، معربا عن أمله في ان تتآلف القلوب .

وشرف الإفطار عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، وممثلو القوى السياسية بما فيهم الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري، وممثلو البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالخرطوم ولفيف من السياسيين .

وعبر جبريل عن سعادته بالاجتماع الذي حدث على الإفطار بين القوى السياسية المختلفة، داعيا إلى أن ينعكس ذلك على الحياة السياسية اليومية، وقال “ان للشعب السوداني تجارب وتقاليد راسخة نريد عبرها أن نبني نظاما يسع الجميع