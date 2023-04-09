مجلس الصمغ يشكو تدهورالحزام ومحمياته

الخرطوم: إبتهاج متوكل

أطلق مجلس الصمغ العربي” صرخة”، انتباه بوجود تدهور في حزام الصمغ العربي، ومحمياته الطبيعية.

وقال رئيس المجلس مصطفى السيد الخليل، لـ(السوداني) إن الحزام يشهد سوء استغلال لموارده الطبيعية نتيجة التنافس عليها، وأدى ذلك لارتفاع النزاعات وتناقص الموارد، وأنه حال استمرار هذا الوضع يؤدي لما لا يحمد عقباه، داعيًا الساسة ومتخذي القرار لإيجاد مشروع وطني لتطوير الريف السوداني مبني على نظرية تجميع القرى، وأن تكون هنالك مشاريع تحول هذا الصراع، لمشاريع تحقق المصلحة العامة للجميع.

واستعرض مجلس الصمغ، مؤخرًا في اجتماع مع ممثل الاتحاد الأوربي بالخرطوم جولي بهجت، مشاكل حزام الصمغ العربي، في إطار المشروع الذي يتبناه الاتحاد، وممول من قبل مؤسسة التنمية الفرنسية بنحو ٢٠ مليون يورو، وينفذ على مرحلتين ويغطي ٧ ولايات في الحزام.

وأوضح مصطفى، أن المشروع يعنى بدعم سلسلة القيمة في حزام الصمغ ويهتم بالمنتج حتى الصادر، والعام الحالي يمثل الثاني له، شملت مناطق القضارف والنيل الأزرق وسنار والنيل الأبيض، ثم المرحلة الثانية تكون لولايات شمال وشرق وجنوب دارفور، وتنفذ المشروع الهيئة القومية للغابات، لافتًا إلى أن المجلس أبدى بعض الملاحظات حول مشروع سلسلة القيمة، وأن المحطة المهمة فيه هو مجلس الصمغ، ولا بد من الاهتمام به، لأن تمكين دوره عنصر مهم لإنجاح المشروع. وذكر أن المجلس يعتبر المسؤول عن تنسيق الجهود الخارجية، حتى تمضي في إطار واحد.