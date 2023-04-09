 ازدحام بصرافات الخرطوم الآلية

الخرطوم : عبير جعفر

رصدت متابعات وجولات “السوداني ” بعدد من الصرافات الآلية بوسط الخرطوم وأمدرمان حدوث ازدحام واصطفاف ببعضها بسبب تزايد السحب وعدم تغذية البعض منها.

وأكد موظف بأحد البنوك بشارع البلدية علاء الدين عثمان في حديثه لــ(السوداني) أن زيادة السحب تسبب في سرعة انتهاء الكاش ما خلق تزايدًا في الصفوف أمام الصرافات الآلية بداية الأسبوع المنصرم استعدادًا لشراء مستلزمات العيد وصرف الرواتب لبعض الموظفين.

وأكد صراف بأحد البنوك بشارع القصر أن هذه الأيام تشهد الصرافات زيادة ضغط تزامنًا مع العيد، متوقعًا زيادة وأزدحام الصرافات الآلية خلال الأسبوعين المقبلين.

وفي ذات السياق قال موظف ببنك الخرطوم أم درمان إن هنالك ضغطًا وسحبًا عاليًا على الكاش بالصرافات الآلية خاصة وأن الصراف بالقرب من السوق وحركة السحب داخل البنك والصراف وراء انتهاء الكاش، وقال إن الصرافات تشهد اصطفافًا مع اقتراب العيد، وقال إن تزايد السحب اليومي يتسبب في انتهاء الكاش بالصراف ما يضطر العميل للبحث عن صراف آخر خاصة وأن المبلغ المحدد للسحب(٥) آلاف لا تغطي الاحتياجات خاصة مع اقتراب موسم العيد . وأشار إلى أن بعض العملاء يسحبون من داخل البنك فضلًا عن الصراف

وتوقع موظف بأحد البنوك زيادة صفوف الصرافات خلال هذه الأيام ومابعد العيد لزيادة الالتزامات المالية وعطلة العيد، مؤكدًا زيادة الضغط على الصرافات ووجود صفوف خاصة في الفترة الصباحية ما يؤدي لخلو الصرافات من الكاش قبل منتصف النهار .