المريخ يعين نجل المشير الليبي خليفة حفتر (الصادق) رئيساً فخرياً للنادي

الخرطوم: السوداني

علمت (السوداني) ان مجلس ادارة نادي المريخ، عزل الرئيس الفخري لنادي المريخ، أحمد التازي، من منصبه، بعد ابتعاده منذ فترة طويلة عن النادي؛ وعدم التزامه بما قطعه من وعود والتزامات تجاه النادي الأحمر. وعين الصادق حفتر، نجل، المشير/ خليفة بلقاسم حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، خلفاً للتازي في الرئاسة الفخرية لنادي المريخ.

وقام المجلس بعزل التازي وتعيين حفتر، رسمياً مساء اليوم، عبر التصويت على القرارين، من قبل أعضاء مجلس الإدارة.

يذكر أن نادي المريخ لعب دوري مجموعات أبطال أفريقيا في ملعب شهداء بنينا، بمدينة بنغازي الليبية التي تسيطر عليها قوات المشير حفتر، وتسيطر على الشرق وثٌلثي النفط الليبي. حيث وجد ترحيبا من قبل الليبيين، وكان المريخ موضع احتفاء واهتمام من قبل مكتب المشير حفتر.

ووجد قرار تعيين حفتر في الرئاسة الفخرية لنادي المريخ، بعض الرفض، مثل نائب الرئيس للشؤون الثقافية، هيثم كابو، الذي اعتبر أن الخطوة غير قانونية وتمت بعيدا عن النظم واللوائح الإدارية للنادي، حيث لم يتم عرض الأمر في اجتماع مجلس الإدارة، وفقط تم اطلاعهم على الأمر في تطبيق (واتساب).