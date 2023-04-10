السلطات في الخرطوم تعلن نهاية عصابة ”الشريحة”

الخرطوم: السوداني

قالت إدارة المباحث الجنائية بشرطة الخرطوم، إنّها تمكّنت من فكّ طلاسم جرائم نهب المحال التجارية بواسطة السلاح، وإلقاء القبض على المتهمين الذين يستقلون حافلة شريحة في تنفيذ جرائمهم. وأعلنت الشرطة، أمس، عن توقيف سبعة متهمين وضبط اثنين حافلة شريحة يستقلونها في تنفيذ جرائمهم.

وأشارت إلى أنّه تمّ تكوين فريق مختصّ من أفراد الفرعية تحت قيادة ضباط وإشراف رئيس الفرعية والإشراف المباشر من مدير إدارة المباحث الجنائية.

وأوضحت أنّه وبعد القيام بجمع المعلومات والمتابعات الميدانية تم القبض على عدد سبعة متهمين وضبط اثنين من حافلة شريحة يستقلها المتهمون في ارتكاب جرائمهم. وتابع: ”بالتحري الميداني معهم أقرّوا بالاتهام المنسوب إليهم، وأرشدوا عن أماكن الجرائم الممثلة في نهب سوبر ماركت بمنطقة الصحافة مبلغ نقدي (٢٥٠٠) دولار + مليون جنيه سوداني + ٢ موبايل مدون بشأنه بلاغ بقسم شرطة الدرجة الثالثة، ونهب محل موبايلات بمنطقة جبرة (٤٣) موبايلاً بأشكال وماركات مختلفة، مدون بشأنها بلاغ بقسم شرطة جبرة، إضافة لنهب سوبر ماركت بمنطقة يثرب مبلغ نقدي (١٥٠) ألف جنيه + (٣) موبايلات وإصابة الشاكي بعيار ناري بمنطقة يثرب أمام السوبر ماركت، مدون بشأنها بلاغ بقسم شرطة الشجرة، وأرشد المتهمون على (٣) جرائم نهب بدائرة اختصاص شرطة محلية جبل أولياء، متمثلة في بلاغ تحت المادة (١٧٥ ق ج) لدى قسم شرطة الكلاكلة جنوب والمتعلق بنهب عدد (٣) موبايلات من محل بسوق الكلاكلة اللفة، وبلاغ تحت المادة (١٧٥ ق ج) لدى قسم شرطة الكلاكلة جنوب متعلق بسرقة (٣٠) لستك إسبير + كرتونة زيوت + عدد (٣) أجواز مساعدات من محل الشاكي بالكلاكة ود عمارة.

وأشارت إلى أنّه تم القبض على أحد معتادي استلام المال المسروق واسترداد عدد (٣٠) موبايلاً ماركات مختلفة عبارة عن معروضات بلاغ آخر تحت المادة (١٧٤ ق ج) لدى قسم شرطة جبرة، تم فتح البلاغات في مواجهة المتهمين تحت المواد (١٧٥/١٤٢/١٣٩) من القانون الجنائي.