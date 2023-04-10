إيلا في أخطر تصريحات يهدد بحمل السلاح

الخرطوم: السوداني

هدد رئيس مجلس الوزراء السابق، محمد طاهر إيلا؛ بأن شرق السودان قادرٌ على أن يأخذ بيده، ما تعملون على أخذه بلسانكم، وأضاف: “نحن اليوم أقدر من الأمس على حمل السلاح، وأن نأخذ حقنا بأيدينا، ولا نخشى لا اليسار ولا أذيال اليسار ــ على حد تعبيره.

وقال إيلا خلال مخاطبته إفطار التيار الإسلامي العريض في بورتسودان، اليوم، إنه إذا كانت المعركة بيننا واليسار، فمرحباً بالمعركة بيننا وبينهم، وتابع: “غداً سوف يشهد السودان، مراحل جديدة، لا مكان فيها للإطاري ولا غيره”.

وقال إيلا؛ إن الشرق الذي قفل السودان كله بالأمس، قادرٌ اليوم على أن يُقدِّم الشهيد تلو الشهيد، ولا يخشى إلا الله.