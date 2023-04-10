بدء أعمال لجنة صياغة الدستور الانتقالي لإدخال ما اتفق عليه في الاتفاق السياسي

الخرطوم: السوداني

علمت (السوداني) أنه لا زال التواصل مستمراً حول القضية العالقة، في اللجنة الفنية المشتركة بين الدعم السريع والجيش، ولا يوجد تقدم نقطة الخلاف الجوهرية في أن الجيش يرى أن تكون هيئة القيادة الموحدة للدمج، تحت رئاسة القائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، فيما يتشدد الدعم السريع بأهمية إضافة طرف سابع في هيئة القيادة؛ تحت رئاسة رأس الدولة المدني القادم.

وعلى صعيد آخر، بدأت اليوم أعمال لجنة صياغة الدستور الانتقالي لإدخال ما اتفق عليه في الاتفاق السياسي في المسودة الأولية التي أعدتها نقابة المحامين وصولاً لمشروع الدستور الذي سيتم توقيعه مع الاتفاق النهائي.