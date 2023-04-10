(السوداني) تتابع كواليس القمة في البطولة العربية

كتب: عبده فزع

يدخل المريخ في مواجهة قوية وجديدة أمام تشرين السوري، على ملعب الأمير عبد الله في لقاء إياب الدور الأول لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وكان المريخ قد فاز ذهاباً بهدفين مقابل هدف في نفس الملعب، يدخل المريخ المباراة بفرصتي الفوز أو التعادل للتأهل للمرحلة التالية من المنافسة، وهو أمر بالغ الصعوبة في ظل حالة اللا وعي التي يعيشها المريخ، وإن كان المكسب الحقيقي لمباراته الأولى هو إصرار اللاعبين على تحويل خسارتهم إلى فوز صعب بهدفين مقابل هدف، في الوقت نفسه يسير نده الهلال في خطوات ثابتة نحو التأهل للدور المقبل على حساب فريق المنامة البحريني بعد فوز الهلال بملعبه بالجوهرة الزرقاء بثلاثية نظيفة، ويحتاج إلى الفوز أو التعادل أو الخسارة بهدفين نظيفين للتأهل إلى الدور المقبل.

بقاء فلوران وريكاردو

تغيير الجهازين الفنيين للهلال والمريخ بقيادة الكونغولي فلوران ايبينجي المدير الفني للهلال، والبرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للمريخ ليس في مصلحة الهلال والمريخ في هذا التوقيت، وسياسة تغيير الأجهزة الفنية أضرت كثيراً بناديي الهلال والمريخ في السنوات الماضية، ولم يحققا أي بطولة خارجية، ولذلك فإن بقاء فلوران وريكاردو ضرورة ولمصلحة الهلال والمريخ؛ لأن رحيلهما يعني عدم الاستقرار بالناديين الكبيرين.

الفوز خيار المنامة وتشرين

في كرة القدم ثلاثة احتمالات الفوز أو التعادل أو الخسارة، لكن فريقي المنامة البحريني وتشرين السوري لا خيار لهما سوى الانتصار، للبحريني بأربعة أهداف لتخطي عقبة الهلال، والفوز بهدف نظيف لتشرين السوري يقضي على أحلام وآمال المريخ في البقاء بالمنافسة.

الهلال يبحث عن الفوز والثقة

الهلال في مباراته الليلة بالمنامة العاصمة البحرينية أمام فريق المنامة البحريني في إياب الدور الأول لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية يبحث عن الفوز والثقة أيضاً التي اهتزت بشدة بعد الخروج الأفريقي والخسارة الكبيرة أمام الأهلي القاهري بالقاهرة بثلاثية نظيفة، فإن كل ما يهم أعضاء الجهاز الفني بقيادة الكونغولي فلوران أيبينجي البحث عن ثقة اللاعبين في أنفسهم وثقة الجهاز الفني واستعادة الثقة المفقودة بينهم وجماهيرهم.

حذار للمريخ من مفاجآت السوري

فريق تشرين السوري لا يستهان به فقد أدخل المريخ في تجربة قاسية في مباراة الذهاب، وكاد ينهي المباراتين في نصف شوط بأربعة أهداف على الأقل في نصف الشوط الأول من مباراة الذهاب، قبل أن ينتفض المريخ في النصف الثاني من الشوط الأول ليحول خسارته إلى فوز، وإهداره عدة فرص مؤكدة لإحراز الأهداف ليفوز في النهاية بخبرة لاعبيه.

الفوز لا يحل المشكلات الفنية بالمريخ

من المؤكد أن الفوز الصعب الذي حققه المريخ على تشرين السوري في بطولة العرب لا يحل المشكلات والأخطاء الفنية التي صاحبت أداء الفريق الأحمر في مباراة الذهاب والمتمثلة في الضعف الواضح في خط وسطه، والأخطاء القاتلة في الدفاع، خاصة في العمق ما بين مصطفى كرشوم وحمزة داؤد، ولولا تألق الحارس محمد المصطفى لاستقبلت شباك المريخ أهدافاً بخلاف الهدفين، ويحتاج ريكاردو لمعالجة أخطاء فريقه حتى لا يدفع الثمن غالياً بالخروج من البطولة العربية التي يعول عليها لمصالحة الجماهير مثلما حدث في البطولة الأفريقية.