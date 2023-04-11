تحديد موعد الامتحانات النهائية للأساس والمتوسط بالخرطوم

الخرطوم: أبوبكر محمود

أعلن مجلس وزارة التربية والتعليم مواعيد بداية الامتحانات النهائية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة بتاريخ الأحد 7 مايو، وتنتهي الخميس الموافق 11 مايو.

و التقى وزير التربية والتعليم المكلف بولاية الخرطوم، الدكتور قريب الله محمد، بإدارات التعليم في اجتماع مجلسه الراتب اليوم، ووقف على سير أعمال الإدارات باستعراضه لتقارير اللجان وتنفيذ قراراته وتكليفاته السابقة.

وتبدأ امتحانات المرحلة الثانوية النهائية والتعليم الفني السبت 13 مايو، وتنتهي الخميس 25 مايو، على أن تكون البداية لامتحانات المدارس الخاصة 12 أبريل.

الجدير بالذكر أن الامتحانات غير موحدة تتولى كل مدرسة عمل امتحاناتها وفقاً لمعايير ومواصفات الامتحان الجيد بعد إجازته من مكتب التعليم المعني.

في السياق وجه المجلس بعمل ورش علمية لتقييم تجربة الامتحان غير الموحد باستعراض الإيجابيات والسلبيات. وأشار المجلس إلى أهمية الامتحان غير الموحد بالنسبة للمعلمين وتفعيل دورهم وتدريبهم لوضع الامتحانات المرتبطة بقياس العائد التعليمي للتلاميذ والطلاب.

واستمع المجلس لتنوير عن مشاركة الولاية في منافسات المناظرات الطلابية برعاية جامعة النيلين التي تمخضت عن فوز أربع طالبات سيشاركن في الفعاليات الإقليمية بدولة قطر.

وأمن المجلس على برنامج الأنشطة المعززة للمهارات الطلابية، مع التشديد على تحكيم العدالة في توزيع فرص المشاركة واختيار المدارس، مع مراعاة المساواة بين مدارس الأطراف والمركز بهدف إرسال رسالة تربوية تعكس اهتمام الدولة بجميع الشرائح والفئات لأن الإبداع ليس قاصراً على جهة ومكان.

كما أكد المجلس على مواصلة الجولات التي يعقدها وزير التربية والتعليم المكلف، الدكتور قريب الله محمد أحمد، والإدارات داخل الوزارة؛ بهدف تشخيص المشكلات، والتعاون في إطار تجويد العملية التعليمية بولاية الخرطوم.

ووجه المجلس الإدارات للمرور على التوصيات الختامية لمؤتمر نهضة الخرطوم في ما يختص بجانب التعليم.