وزارة الصحة بالخرطوم: اضطرابات نفسية وحالات إدمان بنسب عالية

الخرطوم: السوداني

أكدت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عزمها لإكمال تبعية إدارة الصحة النفسية للإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية.

وانعقد الاجتماع الشهري لمجلس السياسات والقوانين الصحية، أمس، بقاعة مكتب المدير العام لوزارة الصحة بالخرطوم، لمناقشة تقرير الصحة النفسية والتحديات والحلول المقترحة، وتم إعداد التقرير من قبل عبد المنعم عثمان من إدارة الابتكار والتطوير والبحث العلمي، بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، حيث أشارت الورقة إلى أن هناك جهوداً غير موحدة، إضافة إلى عدم وجود تمويل واضح.

ويشير الواقع بولاية الخرطوم إلى صعوبة في التواصل، وفقد كثير من كوادر الصحة النفسية لحقهم في التدريب ودعم الأنشطة، وأظهرت الورقة أن هناك كثيراً من الإدارات لا يشملها التدريب الذي يأتي من وزارة الصحة الاتحادية؛ لجهة أن الحاكمية لإدارة الطب النفسي موزعة على عدد من الإدارات؛ مما جعل العاملين بالإدارات يبحثون عن مظلة واحدة تعمل على تحقيق أهدافهم، خاصة وأن الدولة لديها توجه واضح واهتمام بالصحة النفسية والإدمان .

وشدد الاجتماع على الحاجة الماسة للمجتمع في الوقت الحالي لمجابهة الاضطرابات النفسية وحالات الإدمان، ونوه التقرير إلى أنها وصلت نسباً عالية خاصة الاكتئاب والتعاطي، وأشار إلى أنها أصبحت من المشكلات المهددة للصحة في البلاد.