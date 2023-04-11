ركود حاد بالأسواق ووفرة في البضائع

الخرطوم: عبيـر جعفر

تشهد أسواق السلع الاستهلاكية وفرة في كل أصناف السلع مما ساعد على ثبات الأسعار، وعزا التجار ذلك لركود وتراجع القوى الشرائية خلال هذه الأيام.

وقال تاجر سلع بالخرطوم، معز يس، إن هنالك انتعاشاً طفيفاً بالأسواق، مؤكداً على وفرة البضائع، وذلك مما انعكس على ثبات الأسعار، مبيناً أن سعر زيت الفول عبوة (٣٦) لتراً (٢٤) ألف جنيه، وسعر جوال السكر زنة (٥٠) كيلو (٣٣) ألف جنيه، أما سعر (١٠) كيلو (٧) جنيه، وكيلو العدس (١) ألف و(٨٠٠) جنيه، وسعر البن (٢) ألف جنيه.

وقال تاجر سلع ببحري، عثمان آدم، إن هنالك عزوفاً ملحوظاً عن الشراء بكميات كبيرة من السلع، وتكدس البضائع بالمتاجر؛ مما انعكس على استقرار الأسعار ، مبيناً أن سعر شاي الغزالتين عبوة (٤٥٠) جراماً بسعر(٢) ألف جنيه، وسعر لبن كابو عبوة (٢) كيلو وربع بسعر (٨) آلاف جنيه، وكرتونة النشويات (٥) ألف و(٥٠٠) جنيه، وسعر زيت بذرة الشمس (٢٠) ألف جنيه لعبوة (١٨) لتر، وسعر البن (٢) ألف جنيه.

وفي السياق ذاته، قال تاجر سلع بأم درمان، صدام علي، إن الأسواق تعاني من ضعف القوى الشرائية والركود، واستقرار أسعار السلع، رغم تذبذب أسعار العملات.

وأشار لوفرة في كل أصناف السلع الغذائية، وتراجع حجم شراء السلع بالأسواق بكميات كبيرة؛ بسبب الغلاء، مبيناً أن سعر جوال السكر زنة (٥٠) كيلو هو (٣٢) جنيهاً، وبكت دقيق زادنا، وسيقا (٦) آلاف جنيه، وسعر الكيلو (٧٠٠) جنيه، أما سعر كيلو العدس (١) ألف و(٨٠٠) جنيه، متوقعاً استقرار الأسعار.

وقال تاجر تجزئة بسوق حلة كوكو، محمد الجاك، إن الركود والغلاء ساعد على استقرار الأسعار، ولفت إلى وفرة السلع الاستهلاكية الضرورية ، مبيناً أن سعر جوال السكر زنة (٥٠) كيلو بسعر (٣٣) ألف جنيه، ولفت إلى أن الكساد بالأسواق انعكس سلباً على شلل الحركة الشرائية، نافياً حدوث زيادة في الأسعار حال استمر ضعف الحركة الشرائية ، مبيناً أن سعر كيلو السكر (٦٠٠) جنيه وسعر دقيق زادنا (٧٠٠) جنيه للكيلو، و(٢٠٠) جنيه لقطعة صابونة الغسيل الصغيرة.