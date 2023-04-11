استقرار الدولار في (٦٠٥) جنيهات للبيع بالموازي

الخرطوم: عبير جعفر

توقع متعاملون بالنقد الأجنبي زيادة في الأسعار، وعزوا ذلك لزيادة الطلب، وضعف المعروض.

وقال المتعاملون في حديثهم لـ(السوداني)، إن سعر الدولار استقر في (٦٠٣) جنيهات للشراء، وسعر البيع (٦٠٥) جنيهات، أما سعر شراء الريال السعودي (١٦٠) جنيهاً، وسعر البيع (١٦١) جنيهاً، وسعر شراء الريال القطري (١٦١) جنيهاً، وسعر البيع (١٦٢) جنيهاً أما سعر شراء الدرهم الإماراتي (١٥٧) جنيهاً، وسعر البيع (١٥٨) جنيهاً، وسعر شراء اليورو (٦٣٥) جنيهاً، وسعر البيع (٦٤٠) جنيهاً.

وتوقع المتعاملون ارتفاع الأسعار لزيادة الطلب وضعف المعروض.