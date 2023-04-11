المواصفات: اشتراطات مهمة لتصنيع الحلوى

الخرطوم: عبير

أكدت المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، رحبة سعيد، حرصهم على مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية، وتشديد الرقابة القبلية الوقائية لضمان سلامة وصحة المستهلكين، وأشارت لمواصلة حملات الفريق الموحد لحماية المستهلك لمنتجات شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك ،ودعت المصنعين لضرورة الالتزام بالاشتراطات الواجب توفرها في تصنيع الحلوى والأوزان المطابقة، ومراعاة أن يكون التغليف بمواد مسموح بها للأغذية، وفقاً للمواصفة القياسية السودانية الخاصة بتعبئة وتغليف الحلوى .

وعند استخدام مواد تغليف ملونة يجب أن يكون مصرحاً بها، ويجب أن تغطي العبوة بمادة شمعية لمنع الالتصاق عند استخدام مواد تغليف ورقية، وأن يكون التغليف محكماً لمنع نفاذ الرطوبة. وشددت رحبة أنه يجب أن تكون العبوة متضمنة بطاقة تعريفية واضحة توضح اسم المنتج، والعلامة التجارية، المكونات الأساسية، والمواد المضافة للحلوى، اسم المصنع وعنوانه، الوزن الصافي بالكيلو جرام أو مشتقاته، تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية، وأن تكون هذه البيانات باللغة العربية. إدراج عبارة صنع في السودان في حالة الإنتاج محلياً، أو كتابة بلد المنشأ في حالة الاستيراد.