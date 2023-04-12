المؤبد مع وقف التنفيذ وحسن سير (5) سنوات لـناجي مصطفى

الخرطوم :آيات فضل

أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال، برئاسة القاضي حامد صالح حامد، أمس، حكماً بالسجن المؤبد (20) عاماً مع وقف التنفيذ في مواجهة الناشط السياسي ناجي مصطفى بدوي، وذلك لإدانته بالإرهاب وتعريض أمن الدولة وسلامة مواطنيها للخطر.

كما اشترطت المحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المؤبد ضد المدان ناجي، والإفراج عنه وإطلاق سراحه بعد الزامه وتدوينه تعهداً شخصياً بحسن السير والسلوك لمدة (5) سنوات، منذ تاريخ اليوم وحتى 2026م وذلك حسب سنة عقوبة السجن المعمول بها بالمحاكم.

وأدانت المحكمة، المدان ناجي بمخالفة نص المادة (5) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م، وذلك لظهوره فى مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خلفه أشخاص ملثمون يحملون السلاح يتوعد فيه الحكومة حال استمرارها في التطبيع مع إسرائيل.

في الوقت ذاته برأت المحكمة المدان ناجي، من تهمة إدارة منظمات الإجرام والإرهاب المنصوص عليها في المادة (6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م، وذلك لعدم كفاية الأدلة .