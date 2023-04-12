«الباصات السفرية» تعتزم تطبيق زيادة مؤقتة (25%) خلال عطلة العيد

الخرطوم: السوداني

أعلنت غرفة البصات السفرية حسب (التغيير الالكترونية)، اعتزامها تطبيق زيادات تصل إلى (25%) في قيمة تذاكر النقل بين الولايات، خلال عطلة عيد الفطر.

وأدى الكساد في السودان، إلى خفض حركة المسافرين بين الولايات بصورة كبيرة، تحاشياً للتكاليف العالية.

وسلمت الغرفة خطاباً لاتحاد النقل لإقرار الزيادة، قبل بدء عمليات تفويج المسافرين.

ودرجت غرفة الباصات السفرية على فرض زيادات مؤقتة على اسعار التذاكر خلال عطلة الأعياد، لتجنب الخسائر الناجمة عن عودة معظم الرحلات غير مكتملة جراء الحركة الجماعية للركاب من وإلى العاصمة الخرطوم.

ويعتبر هذا الإجراء جزءاً من الخطة التي وضعتها الغرفة القومية لأصحاب البصات السفرية لتحسين الخدمات وتوفير الاحتياجات اللازمة للركاب، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الزيادة في تحسين إيرادات أصحاب البصات السفرية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.