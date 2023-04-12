مُعاقون حركياً يغلقون بوابة أمانة حكومة جنوب دارفور وقيادة الفرقة (16) مشاة

نيالا: محجوب حسون

أغلق معاقون حركياً، بوابة أمانة حكومة ولاية جنوب دارفور وبوابة الفرقة (16) مشاة بنيالا.

وأوضح محمد عبد الرحمن أنّهم قاموا بوقفة احتجاجية لعدم إيفاء والي جنوب دارفور بمبلغ (500) خمسمائة ألف جنيه تبرع به للمعاقين منذ العام الماضي في أمانة الحكومة بنيالا، فضلاً عن عدم الإيفاء بالتزام قطعة للمعاقين، وصيانة عربتهم، وإعادة العمل في هيئة الأطراف الصناعية التي هرب منها الفنيون بسبب عدم دفع أموال لهم من حكومة الولاية، وأضاف: (الوالي ما بدي قروش، لذلك الفنيون هربوا منا للمدن الأخرى).

وطالب المعاقون بإلغاء أمر نقل مدير هيئة الأطراف الصناعية الذي تمّ من قبل الوزير المكلف للشؤون الاجتماعية، بالإضافة لحل مشكلتهم مع ديوان الزكاة الذي أعطاهم (5) جوالات سكر فقط لـ(2) ألف معاق، والذي وصفوه بالاستهتار، مُؤكِّدين بأنّهم سيظلون في وقفتهم حتى تحل مشاكلهم بطرف الوالي وديوان الزكاة في الولاية.