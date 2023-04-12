حكومة البحر الأحمر تفلح في إنهاء إضراب العاملين بشركة اليانس للتعدين

بورتسودان: عبد القادر باكاش

اعلنت إدارة شركة اليانس للتعدين كبرى شركات التعدين بالبلاد، عن انتهاء إضراب العاملين الذي استمر لخمسة أيام، وأكدت الشركة ان العاملين زاولوا عملهم بشكل طبيعي صباح اليوم.

وتقدمت إدارة الشركة بالشكر لوالي البحر الأحمر الذي تفاعل مع قضية إضراب العاملين بشركة اليانس حرصاً منه على استمرار الإنتاج.

وكان والي ولاية البحر الاحمر قد أصدر قراراً بتكوين لجنة برئاسة المدير تنفيذي لمحلية هيا وعضوية كل من مدير مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية ببورتسودان بالإضافة لممثل الوالي لحل قضية إضراب عاملي شركة اليانس العاملة بمربع التعدين 30 بمحلية هيا، حيث تولت لجنة والي البحر الأحمر التفاوض مع العمال والتوسط بينهم وإدارة الشركة حتى تكللت مساعي اللجنة بالنجاح بتوقيع اتفاق تم بموجبه رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالشركة إلى 250 ألف جنيه.

كما نص الاتفاق على عدم لجوء العاملين لأسلوب الإضرابات واعتماد مبدأ التفاوض عبر رفع مطالبهم لرؤساء الأقسام في العمل، وأن يكون موعد الزيادات السنوية في الأجور في شهر أبريل من كل عام ، وعدم المطالبه بأي زيادات قبل حلول شهر أبريل من كل عام.