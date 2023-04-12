الدعم السريع تكشف حقيقة انتشارها في مروي

الخرطوم: السوداني

قالت قوات الدعم السريع، إنّ ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، حول مزاعم بأن قوات الدعم السريع، قامت بأعمال حربية تجاه مطار مروي، هو محض تضليل وكذب.

وأوضحت قوات الدعم السريع، بأنها قوات قومية تضطلع بعدد من المهام والواجبات الوطنية التي كفلها لها القانون، وهي تعمل بتنسيق وتناغم تام مع قيادة القوات المسلحة وبقية القوات النظامية الأخرى في تحرُّكاتها.

وأكدت أنها تنتشر وتتنقل في كل أرجاء الوطن، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، ومُحاربة ظواهر الإتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، ومكافحة التهريب والمخدرات، والجريمة العابرة والتصدي لعصابات النهب المسلح أينما وجدت.

وبيّنت بأن وجود قواتها بالولاية الشمالية وفي مدينة مروي على وجهة التحديد، يأتي ضمن وجودها في بقية الولايات، في إطار تأدية مهامها وواجباتها، التي تمتد حتى الصحراء، وأضافت: “في سبيل ذلك، قدّمت قوات الدعم السريع، عدداً من الشهداء والجرحى، لأجل تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين. وندعو جميع المواطنين، ووسائل الإعلام إلى عدم الانسياق وراء المعلومات الكاذبة، التي تهدف إلى إشاعة الفتنة، وتقويض أمن واستقرار الوطن. وتحذّر الجهات التي تعمل على فبركة وترويج الشائعات وبثِّها، بأنها سوف تقوم بملاحقتها قانونياً، ولا مجاملة في أمن وسلامة الوطن”.