“ميليتري أفريكا” : الجيش السوداني السابع أفريقيا

السوداني: وكالات

كشف موقع “ميليتري أفريكا” العسكري، عن أقوى عشرة جيوش أفريقية، التي تتصدرها مصر والجزائر، فيما جاء ترتيب الجيش السوداني في المرتبة السابعة. ويدخل في تصنيف الموقع لأقوى (10) جيوش، نيجيريا، إثيوبيا، المغرب، السودان، كينيا، تنزانيا وأنغولا.

ولتصنيف أقوى الجيوش في القارة الأفريقية، أخذ الموقع في الاعتبار خمسة عوامل: ميزانية القوات المسلحة، وعدد القوات النشطة، والمعدات العسكرية الموجودة تحت تصرفها، وحالة استعدادها، والتأثير الجيوسياسي للبلاد.

وخلص الموقع إلى أن أقوى جيش في إفريقيا هو جيش مصر، وتمتلك الدولة ميزانية دفاعية تزيد عن (4.4) مليارات دولار، لديها جيش دائم كبير يزيد عن (450.000) جندي نشط و(800.000) جندي احتياطي، تتمتع مصر أيضاً بإمكانية الوصول إلى المعدات العسكرية الحديثة مثل الطائرات المقاتلة والدبابات والغواصات، شارك جيشها في العديد من النزاعات، بما في ذلك حرب الخليج والصراع المستمر في اليمن.

تليها الجزائر في ترتيب إفريقيا العسكرية، لديها ميزانية دفاعية تتجاوز (10) مليارات دولار، الجزائر لديها أكثر من (130) ألف جندي نشط و(150) ألف جندي احتياطي، ولديها طائرات مقاتلة ودبابات ومدفعية، وبالتالي ترسانة ضخمة من المعدات العسكرية الحديثة.

ثالث أقوى جيش في القارة هو جيش جنوب إفريقيا، بميزانية دفاعية تزيد عن (4.3) مليارات دولار، وأكثر من (78) ألف جندي نشط، و(17) ألف جندي احتياطي، كما أن لديها إمكانية الوصول إلى المعدات العسكرية الحديثة (الطائرات المقاتلة والدبابات والغواصات)، شارك جيش جنوب إفريقيا في العديد من بعثات حفظ السلام، بما في ذلك في جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان.

وتأتي نيجيريا في المرتبة الرابعة بميزانية دفاعية تزيد عن (2.4) مليار دولار، يوجد في البلاد أكثر من (120.000) جندي نشط و(80.000) جندي احتياطي، ولديها إمكانية الوصول إلى المعدات الحديثة مثل الطائرات المقاتلة والدبابات والمدفعية، وشارك جيشها في عدة صراعات، بما في ذلك تمرد جماعة “بوكو حرام” في الشمال الشرقي للبلاد.

إثيوبيا لديها خامس أقوى جيش في أفريقيا، ميزانية دفاعها تزيد عن (400) مليون دولار، مع أكثر من (180.000) جندي نشط، و(150.000) جندي احتياطي، تتمتع البلاد بإمكانية الوصول إلى الطائرات المقاتلة والدبابات والمدفعية، شارك الجيش الإثيوبي بشكل ملحوظ في الحرب الأهلية الوطنية، والصراع المستمر في الصومال.

ويحتل المغرب المركز السادس بميزانية دفاعية تزيد عن (3.4) مليارات دولار، وأكثر من (200) ألف جندي نشط، و(150) ألف احتياطي، بعد الوصول إلى المعدات الحديثة (الطائرات القتالية والدبابات والمدفعية)، شارك جيشها في العديد من النزاعات، بما في ذلك الصحراء الغربية.

سابع أقوى جيش في إفريقيا هو جيش السودان: ميزانية دفاعية تزيد عن (2.2) مليار دولار، وأكثر من (109) آلاف جندي نشط، و(150) ألف جندي احتياطي، والوصول إلى الطائرات المقاتلة والدبابات والمدفعية، وشارك جيش البلاد في العديد من النزاعات، بما في ذلك في دارفور.

والمركز الثامن يذهب إلى كينيا: ميزانية دفاعية تزيد على (800) مليون دولار، خاصة الوصول إلى الطائرات المقاتلة والدبابات والمدفعية، وشارك جيشها في عدة بعثات لحفظ السلام، بما في ذلك الصومال وجنوب السودان.

تأتي تنزانيا وأنغولا في المركزين السفليين من قائمة العشر الأوائل هذه. وتبلغ ميزانيات الدفاع لكل منهما أكثر من (600) مليون دولار، وأكثر من (3.5) مليارات دولار، تنزانيا لديها أكثر من (30) ألف جندي نشط، و(50) ألف جندي احتياطي، وأنغولا لديها أكثر من (107) آلاف نشط، و (500) ألف في الاحتياط. يتمتع كلا البلدين بإمكانية الوصول إلى المعدات العسكرية الحديثة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والدبابات والمدفعية. شارك الجيش التنزاني في العديد من بعثات حفظ السلام ، بما في ذلك في جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان. أنغولا، في الحرب الأهلية الأنغولية والصراع المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية.