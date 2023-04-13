بدء إجراءات الكشف الطبي للحجاج من الخرطوم

الخرطوم: السوداني

بدأ القمسيون الطبي بولاية الخرطوم، إجراءات الكشف الطبي لحجاج العام 1444هـ، حيث دشن وزير الصحة الاتحادي، ومدير عام وزارة الصحة الإجراءات عبر جولة ميدانية شملت الوقوف على الخدمات المقدمة بالأقسام المختلفة للقمسيون الطبي.

وأعلنت رئيسة القمسيون الطبي بولاية الخرطوم، د. أمينة الفاضل، اكتمال الترتيبات، وبدء إجراءات الكشف الطبي، وأكدت أن الزيارة تضمنت الوقوف على سير العمل وسهولة الإجراءات والخدمات المقدمة للحجاج – بحسب ما نقلت وكالة السودان للأنباء.

ولفتت رئيسة القمسيون الطبي إلى ضرورة الالتزام بكافة مطلوبات الحج، بالتأكد من فحص الفصيلة وتطعيم كورونا، مع إرفاق صورة من الجواز لجهة إكمال الإجراءات.

وقالت إن عدد حجاج الولاية هذا العام (8967) حاجاً وحاجة، وعدد مراكز الكشف الطبي (14) مركزاً بواقع مركزين لكل محلية، لتسهيل إجراءات الكشف الطبي للحجاج، على أن يتم الإعلان عن مراكز التطعيم في وقت لاحق.