د. إبراهيم البدوي يتبرّأ من الحديث المنسوب له في الفيسبوك حول وجود قوات مصرية في مروي وخلافات الجيش والدعم السريع

الخرطوم: السوداني

نفى وزير المالية الأسبق، د. إبراهيم أحمد البدوي، الحديث المنسوب له في الفيسبوك، الذي يقول بأن “وجود القوات المصرية داخل مدينة مروي وفي منافذها الحيوية يُعد بمثابة احتلال كامل وجه موافقة قيادة الجيش السوداني. عجبي لبلاد تدافع فيها المليشيات الإجرامية عن سيادة البلاد، بينما يفرط جيشها في هذه السيادة”.

وقال د. البدوي: “في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها الوطن ونذر الحرب الأهلية المُدمِّرة التي تحيط ببلادنا، وبينما يهب الشرفاء من قادة البلاد لوأد الفتنة، صدر تصريحٌ منتحلٌ باسمى على الفيسبوك، يوحي للقارئ بأنه صادر من حسابي. عليه أود أن أنفي نفياً قاطعاً بأن هذا التصريح قد صدر من طرفي والله على ما أقول شهيد”.