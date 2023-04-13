بعد أن لامتها في برنامج تلفزيوني ندى القلعة ترد على إنصاف مدني

الخرطوم : محاسن أحمد عبدالله

ردت الفنانة ندى محمد عثمان، الشهيرة بـ(القلعة)، على الفنانة إنصاف مدني، بعد أن لامتها في برنامج “التابوت” لعدم زيارتها لها بمنزلها، بقولها: (أختي قبل زميلتي، لك كل الحب والاحترام والتقدير، وأكيد أسباب غيابي منك ليس تعالياً، ولكن لأسباب لا يجب شرحها للعامة).

اختتمت القلعة رسالتها (لك العتبى حتى ترضي ورمضان كريم والعفو والعافية).

يذكر أنه تمت استضافة الفنانة إنصاف مدني في برنامج (التابوت)، ردت على سؤال حول علاقتها بالفنانة ندى القلعة، بأنها زراتها في مناسبات مختلفة إلا أن الأخيرة لم ترد الزيارة